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سيول الربع الخالي تتصدر الترند.. ومغردون هل تعود المنطقة مروجًا وأنهارًا
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سيول الربع الخالي تتصدر الترند.. ومغردون هل تعود المنطقة مروجًا وأنهارًا

سيول الربع الخالي تتصدر الترند.. ومغردون هل تعود المنطقة مروجًا وأنهارًا
١٢:٣٩:٢٨ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هل تدل السيول الجارفة والمتدفقة في صحراء الربع الخالي على التغير المناخي، الذي حدثنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 1400 عام، بهذا السؤال افتتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي غرفًا للدردشة وإبداء الرأي عبر حساباتهم على “تويتر”، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيول جارفة غير مألوفة بمنطقة الدحي في صحراء الربع الخالي جنوب شرق المملكة.

وأشار المغردون أن ذلك يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المناطق والوديان في أوروبا جفافًا غير مسبوق بسبب ندرة التساقطات المطرية، لافتين إلى أن سيول رمال الربع الخالي، تؤكد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا”.

في الوقت نفسه، تصد هاشتاق” الربع الخالي” الترند على تويتر بالمملكة، حيث تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو غير مألوفة لسيول جارفة بصحراء الربع الخالي جنوب شرق المملكة، حيث استشهد الرواد بحديث  أبي هريرة أن رسول الله محمد صل الله عليه وسلم قال: “لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا”.

 فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان ونجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المناطق والوديان في أوروبا حالة من الجفاف غير المسبوق، وذلك بسبب ندرة التساقطات المطرية.

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وبدأت أنهار القارة العجوز تتبخر وتتحول الغابات إلى أماكن مقفرة؛ وصل الجفاف الحاد الذي أصاب أوروبا خلال هذا الصيف إلى 47 % من مساحة القارة، وبات الجفاف يهدد ثلثي مساحتها، حيث سجل هذا الصيف أرقاما قياسية في درجات الحرارة، وتسبب في حرائق لمساحات واسعة من الغابات، وتحولت المساحات الخضراء إلى أراض جرداء، لتصبح القارة الأوروبية أمام جفاف هو الأسوأ منذ 500 سنة.

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وانحسر منسوب نهر الراين إلى مستوى رهيب بسبب الجفاف المستمر في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا، ما زاد من تقييد توزيع الفحم والبنزين والقمح وغيرها من السلع.

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وفي بريطانيا انخفض منسوب المياه في بلدة كاوب قرب فرانكفورت إلى أقل من 40 سنتيمترا، وهو مستوى يفرض مزيدا من الأعباء الاقتصادية على العديد من المراكب لعبور النهر.

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فيما أعلنت الحكومة الفرنسية دخول 8 مناطق حالة من الجفاف الحاد، حيث تم تسجيل أسخن صيف منذ عام 1976، وجفت منابع نهر التايمز، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

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الكلمات الدلالية:
أوروبا الجفاف الدحي الربع الخالي سيول جارفة مركز الأرصاد

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