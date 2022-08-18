الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا تعلن مقتل أكثر من 90 مرتزقًا أجنبيًا في خاركوف
“أرامكو” تُعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات
بالصور والأنواع.. 71 صنفًا من التمور في موسم عنيزة الدولي
عاجل.. النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي امتهن الاحتيال المالي بسرقة 6 ملايين ريال
النفط يخرج من كبوته.. و”برنت” يتجاوز الـ 94 دولارًا
لهذا السبب.. “الشرقية” تُغلق 7 منشآت تجارية بالنعيرية

أحدث الأخبار

روسيا تعلن مقتل أكثر من 90 مرتزقًا أجنبيًا في خاركوف

روسيا تعلن مقتل أكثر من 90 مرتزقًا أجنبيًا في خاركوف
٠١:٣٣:٣٠ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات

استهدقت القوات الروسية قاعدة مؤقتة لتمركز المرتزقة الأجانب في مدينة خاركوف بأوكرانيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 90 مرتزقًا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، في الإفادة اليومية، إن أسلحة أرضية فائقة الدقة أصابت القاعدة المؤقتة لتمركز المرتزقة الأجانب في مدينة خاركوف، علاوة على مقتل أكثر من 80 عنصرًا من العناصر الأوكرانية القومية المتطرفة، وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء الضربات الروسية بالأسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية لنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للكتيبة رقم 18 من اللواء رقم 35 بحري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق “بيلايا كرينيتسا” و”فيليكويه أرتاكوفو”، وفق روسيا اليوم.

اقرأ أيضًا:

أوكرانيا تطالب روسيا بالانسحاب الفوري من هذه المحطة النووية.. ما الأمر؟

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أن محطة زابوروجيا النووية قد تتوقف عن العمل، إن استمرت أوكرانيا في قصفها.

وأوضحت الوزارة، أن أي حادث نووي في زابوريجيا سيعرض ألمانيا وسلوفاكيا وبولندا لإشعاعات نووية، لافتة إلى أن كييف تخطط لتنفيذ استفزاز في محطة زابوروجيا النووية غدًا خلال زيارة غوتيريش لأوكرانيا.

وأكدت أن نظام الدعم الاحتياطي في محطة زابوروجيا النووية تضرر نتيجة القصف، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني يحاول تعطيل التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

وأضافت أنها دمرت 10 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون، وقصفت مواقع للقوات الأوكرانية في مناطق مازانوفكا ودونيتسكفي وخاركيف.

الكلمات الدلالية:
المرتزقة اوكرانيا بوتين خاركوف روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
اعتراض طائرة في المجال الجوي الدولي.. ماذا يحدث بين أستراليا والصين؟

اعتراض طائرة في المجال الجوي الدولي.. ماذا يحدث بين أستراليا والصين؟

منذ شهرين
مجلس حقوق الإنسان: نظام بشار يرتكب انتهاكات جسيمة ممنهجة وجرائم حرب في سوريا

مجلس حقوق الإنسان: نظام بشار يرتكب انتهاكات جسيمة ممنهجة وجرائم حرب في سوريا

منذ 5 سنوات
الجبير: المملكة تفكر في وقف إطلاق النار باليمن 5 أيام

الجبير: المملكة تفكر في وقف إطلاق النار باليمن 5 أيام

منذ 7 سنوات
للتأكيد.. «الجوازات»: لا استثناءات في رسوم المرافقين والتابعين وزوج المواطنة يشمله القرار

للتأكيد.. «الجوازات»: لا استثناءات في رسوم المرافقين والتابعين وزوج المواطنة يشمله القرار

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *