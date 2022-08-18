روسيا تعلن مقتل أكثر من 90 مرتزقًا أجنبيًا في خاركوف

تواصل- وكالات

استهدقت القوات الروسية قاعدة مؤقتة لتمركز المرتزقة الأجانب في مدينة خاركوف بأوكرانيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 90 مرتزقًا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، في الإفادة اليومية، إن أسلحة أرضية فائقة الدقة أصابت القاعدة المؤقتة لتمركز المرتزقة الأجانب في مدينة خاركوف، علاوة على مقتل أكثر من 80 عنصرًا من العناصر الأوكرانية القومية المتطرفة، وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء الضربات الروسية بالأسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية لنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للكتيبة رقم 18 من اللواء رقم 35 بحري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق “بيلايا كرينيتسا” و”فيليكويه أرتاكوفو”، وفق روسيا اليوم.

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وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أن محطة زابوروجيا النووية قد تتوقف عن العمل، إن استمرت أوكرانيا في قصفها.

وأوضحت الوزارة، أن أي حادث نووي في زابوريجيا سيعرض ألمانيا وسلوفاكيا وبولندا لإشعاعات نووية، لافتة إلى أن كييف تخطط لتنفيذ استفزاز في محطة زابوروجيا النووية غدًا خلال زيارة غوتيريش لأوكرانيا.

وأكدت أن نظام الدعم الاحتياطي في محطة زابوروجيا النووية تضرر نتيجة القصف، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني يحاول تعطيل التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

وأضافت أنها دمرت 10 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون، وقصفت مواقع للقوات الأوكرانية في مناطق مازانوفكا ودونيتسكفي وخاركيف.