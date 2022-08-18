“السناب” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”.. ما السبب

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “السناب” قائمة الموضوعات الأكثر انتشارًا عبر ترند المملكة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتفاعل المغردون بأكثر من 12 ألف تغريدة.

وروّج متابعون لحساباتهم عبر موقع التواصل “شناب شات”، كما شاركوا تغيردات عن مميزات المنصة، والتحديثات الجديدة، وكيفية التعامل معها.

فيما أعلنت شركة Snap أنها حققت نجاحًا مبكرًا من خلال خدمة الاشتراك المدفوعة “سناب شات بلس”، موضحة أنها جمعت مليون مستخدم ، للخدمة مدفوعة الأجر منذ إطلاق Snapchat Plus في أواخر يونيو الماضي.

ويتيح اشتراك Snapchat Plus للمستخدمين الوصول المبكر والحصري إلى الميزات، مقابل دفع 3.99 دولار شهريًا، بما في ذلك تغيير رمز التطبيق ومعرفة من أعاد مشاهدة قصتك.

وفي يوليو، طرحت الشركة Snapchat لسطح المكتب للمشتركين، وهي أول ميزة رئيسية للمستخدمين المميزين، حسب ما ذكره موقع The Verge المتخصص في الأخبار التقني.

وتقدم Snapchat أيضًا مجموعة جديدة من الميزات اليوم لأكثر من مليون مشترك في Plus، ومن بين التحديثات الردود على القصة ذات الأولوية، مما يجعل ردود مشتركي Plus أكثر وضوحًا عند الرد على Snap Stars (الشخصيات العامة والمبدعون الآخرون الذين لديهم حضور Snapchat تم التحقق منه).