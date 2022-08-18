الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“السناب” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”.. ما السبب
“الهلال الأحمر” تنفذ أولى رحلاتها الدولية بإجلاء مواطنة من جورجيا
“العدل”: 7 خطوات لتقديم طلب تنفيذ عبر بوابة ناجز
جولة أخرى.. أوروبا تدرس الرد الإيراني لمقترح إحياء الاتفاق النووي
تفاصيل جديدة حول عودة العمالة الإندونيسية.. ضوابط تحديد الراتب وشروط الاستقدام
5 مواصفات للحقيبة المدرسية الآمنة لابنك

ترند وسوشيال ميديا

“السناب” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”.. ما السبب

“السناب” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”.. ما السبب
١٢:٣٢:٤٤ م، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “السناب” قائمة الموضوعات الأكثر انتشارًا عبر ترند المملكة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتفاعل المغردون بأكثر من 12 ألف تغريدة.

وروّج متابعون لحساباتهم عبر موقع التواصل “شناب شات”، كما شاركوا تغيردات عن مميزات المنصة، والتحديثات الجديدة، وكيفية التعامل معها.

فيما أعلنت شركة Snap أنها حققت نجاحًا مبكرًا من خلال خدمة الاشتراك المدفوعة “سناب شات بلس”، موضحة أنها جمعت مليون مستخدم ، للخدمة مدفوعة الأجر منذ إطلاق Snapchat Plus في أواخر يونيو الماضي.

ويتيح اشتراك Snapchat Plus للمستخدمين الوصول المبكر والحصري إلى الميزات، مقابل دفع 3.99 دولار شهريًا، بما في ذلك تغيير رمز التطبيق ومعرفة من أعاد مشاهدة قصتك.

وفي يوليو، طرحت الشركة Snapchat لسطح المكتب للمشتركين، وهي أول ميزة رئيسية للمستخدمين المميزين، حسب ما ذكره موقع The Verge المتخصص في الأخبار التقني.

وتقدم Snapchat أيضًا مجموعة جديدة من الميزات اليوم لأكثر من مليون مشترك في Plus، ومن بين التحديثات الردود على القصة ذات الأولوية، مما يجعل ردود مشتركي Plus أكثر وضوحًا عند الرد على Snap Stars (الشخصيات العامة والمبدعون الآخرون الذين لديهم حضور Snapchat تم التحقق منه).

الكلمات الدلالية:
تحديثات سناب شات ترند المملكة ترند تويتر خدمة سناب شات بلس سناب شات هاشتاق السناب

مواد ذات صلة

المزيد
بعد تجاهل 6 سنوات.. مواطن متضرر من بلدية الموية يطرق باب «تويتر» ليحكي معاناته

بعد تجاهل 6 سنوات.. مواطن متضرر من بلدية الموية يطرق باب «تويتر» ليحكي معاناته

منذ 5 سنوات
«مرحبا عسكر» تتصدر ترند المملكة.. ما القصة؟

«مرحبا عسكر» تتصدر ترند المملكة.. ما القصة؟

منذ شهرين
رواد مواقع التواصل يحتفون برجال الدفاع المدني في يومهم العالمي

رواد مواقع التواصل يحتفون برجال الدفاع المدني في يومهم العالمي

منذ 6 أشهر
«إلا رسول الله» يتصدر الترند ردًا على تصريحات «المشلوح» زكريا بطرس.. إليكم القصة

«إلا رسول الله» يتصدر الترند ردًا على تصريحات «المشلوح» زكريا بطرس.. إليكم القصة

منذ 9 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *