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بالإنفوجراف.. 10 أشياء مهمة للوقاية من جرثومة المعدة
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بالإنفوجراف.. 10 أشياء مهمة للوقاية من جرثومة المعدة

بالإنفوجراف.. 10 أشياء مهمة للوقاية من جرثومة المعدة
١٠:٤٩:١٢ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يُعد التلوث هو السبب الرئيس لجرثومة المعدة، سواء في الطعام أو الماء؛ حيث تنتقل العدوى من شخص لآخر بسهولة، وخلال السطور المقبلة، تقدم صحيفة “تواصل” إنفوجرافًا يحتوي على 10 أشياء مهمة للوقاية من جرثومة المعدة وهي:

أسباب وأعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. وكيفية علاجها

1- التأكد من نظافة الطعام.

2- شرب المياه النظيفة.

3- التوقف عن التدخين.

4- تناول الأطعمة المطهوة جيدًا.

5- المواظبة على غسل اليدين قبل الأكل، وبعد استخدام المرحاض.

6- تجنب التعامل المباشر مع شخص مصاب بجرثومة المعدة.

7- تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة.

8- عدم استخدام أي أدوات غير شخصية.

9- اتباع إجراءات السلامة الصحية والنظافة.

10- تناول العسل وزيت الليمون والثوم والبصل.

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