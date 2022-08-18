استشاري: ارتفاع ضغط الدم أحد أسباب تورم الجسم والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع، الدكتور عواد الذايدي، أن ارتفاع ضغط الدم أحد أسباب تورم الجسم، لافتًا أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة.

وأوضح الذايدي، في مداخلة مع برنامج اليوم على قناة الإخبارية، أن التورم قد ينتج بسبب مرض وقد يكون طبيعيًا، محذرًا من أن تعرض الشخص لساعات طويلة من الجلوس في السفر بالطائرة مثلاً يؤدي لتورم الجسم لكنه لا يستمر طويلاً.

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ونصح الذايدي، من يسافرون لأماكن بعيدة بالطائرة عدم الاستسلام لفكرة الجلوس، بل يجب الحركة.

وحدد الذايدي التورم الذي يستدعي الخوف، وهو الذي يكون ناتجا عن فشل في الكبد أو الكلى وكذلك في حال الضغط العالي في الأوردة.

وأشار إلى أن الحامل قد يحدث لها تورم بسبب تجمعات السوائل نتيجة ضغط الجنين على الرحم، واصفًا الأمر بـ”الطبيعي وغير المقلق”.