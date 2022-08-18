الذهب ينخفض في المملكة اليوم.. تعرف على الأسعار

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لليوم الثالث على التوالي، تراجعت أسعار الذهب في المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 212.32 ريال، أي ما يعادل 56.62 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 194.62 ريال/ 51.90 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 185.78 ريال/ 49.54 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 159.24 ريال/ 42.46 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6603.75 ريال/ 1761 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6607.50 ريال/ 1762 دولارًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنحو طفيف خلال تداولات اليوم، بعد تراجعها على مدار الجلسات الثلاث الماضية، فيما تراجعت غالبية المعادن النفيسة الأخرى.

ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.15 دولار إلى 1767.61 دولار للأوقية

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.05% تعادل 1.05 دولار لتصل إلى 1777.8 دولار للأوقية.