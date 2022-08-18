بـ 45 درجة.. حفر الباطن والإحساء تُسجلان اليوم أعلى حرارة في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

كما توقع خبراء الطقس، أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 45 درجة في حفر الباطن والإحساء، بينما تصل 44 درجة في المدينة وبريدة والعلا والخرج، و43 في المدينة المنورة والخرج ورفحاء، و44 درجة في بريدة والعلا، و43 درجة في الرياض ووادي الدواسر ورفحاء والمجمعة، و42 درجة في مكة المكرمة وعرعر وسكاكا والدوادمي.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 29 درجة مئوية.

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يأتي هذا في الوقت الذي، تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

كما توقع المركز أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”.

وأوضح أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية، منبهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية, موضحًا بأن حالة الرياح تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.