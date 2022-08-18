لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

* المسمى الوظيفي:

1 – مدير الحوكمة.

2 – مدير الصحة والسلامة.

3 – مسؤول الاتصالات الدولية SNR.

4 – مدير مشارك، توظيف الطلاب.

5 – عالم أول، التوصيف الفيزيائي.

6 – وغيرها.

* نبذة:

وتسهم جامعة الملك عبدالله في تطوير العلوم والتقنية من خلال الأبحاث المتميزة والتعاونية ودمجها في التعليم الجامعي. كما تُحفز الابتكارات ونشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية والعالم، مع التركيز بصورة خاصة على أبحاث إستراتيجية ذات أهمية عالمية تنحصر في أربعة مجالات هي، “الطاقة والغذاء والماء والبيئة”.

* التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)