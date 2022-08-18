الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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مقتل 21 شخصًا وإصابة 33 جراء انفجار بمسجد في كابول

مقتل 21 شخصًا وإصابة 33 جراء انفجار بمسجد في كابول
١٠:٢٧:٢١ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة كابل، أن عدد قتلى تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية ارتفع إلى 21 قتيلًا وعشرات المصابين.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم شرطة كابل، أن ما لا يقل عن 21 شخصًا قتلوا وأصيب 33 آخرين، في انفجار وقع أمس بمسجد في العاصمة الأفغانية.

كما أفادت وسائل إعلام أفغانية، أن تفجيرًا استهدف مسجدًا غربى العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

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وفي وقت سابق من شهر إبريل، سقط أكثر من 300 قتيل وجريح جراء انفجار قوي داخل مسجد في العاصمة الأفغانية، حيث تبنى تنظيم داعش الإرهابي تفجيرات انتحارية مختلفة استهدفت عددًا من مساجد أفغانستان وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأوضحت حركة طالبان، أنها تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة كافة المناطق، في ظل عدد من التحديات التي تواجهها منذ وصولها للحكم العام الماضي.

ويُعد هذا الانفجار هو الخامس من نوعه في أفغانستان؛ إذ أعقب إعلان السلطات الأفغانية عن أربعة انفجارات استهدفت مناطق مختلفة من البلاد، خاصة المساجد.

الكلمات الدلالية:
أفغانستان انفجار مسجد حركة طالبان كابول

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