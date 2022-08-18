لأول مرة منذ 100 عام.. إخلاء مئات المنازل في نيوزيلاندا بسبب الفيضانات

تواصل – وكالات

أخلت السلطات في نيوزيلندا مئات المنازل، اليوم الخميس، بعد فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة خلال عاصفة ضربت بعض مناطق ساوث آيلاند في جنوب الجزيرة.

وقالت رئيسة بلدية المدينة، راشيل ريس، إن هذه الفيضانات “حدث يسجل مرة كل مئة عام”، فيما كانت فرق البحث والإنقاذ إضافة إلى عناصر من الجيش، تساعد الأهالي في الشوارع الغارقة.

ونبهت ريس الأهالي إلى وجوب التعاطي مع المياه على أنها ملوثة لأن بعض المجاري تصدعت.

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وتسببت العاصفة الاستوائية المنشأ التي رافقها هطول أمطار قد تصل إلى 30 سنتيميترًا، في فيضان مياه الأنهار وسقوط أشجار تسببت في إغلاق محاور طرق مهمة.

وأعلنت الأربعاء حالة الطوارئ في بولر في منطقة الساحل الغربي وفي مدينة نيلسون حيث تم إخلاء 233 منزلاً بعد هطول كميات تعادل شهرًا من الأمطار خلال أقل من 15 ساعة.

وفاضت مياه نهر ماتاي الرئيس في مدينة نيلسون وغمرت المنازل والشوارع حتى ارتفاع الركبة.

وطلبت السلطات من 160 عائلة إخلاء منازلها على الساحل الغربي لساوث آيلاند. وشهدت مدينة بولر فيضانات مرات عدة في السنوات الأخيرة.