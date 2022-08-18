مفاجأة.. “أبل” تكشف عن موعد طرح “آيفون 14”

تواصل – فريق التحرير:

كشفت جهات مطلعة أن شركة “أبل” الأمريكية العملاقة، تستهدف عقد مؤتمر للكشف عن هاتف “أيفون 14” الجديد، في 7 من سبتمبر القادم.

وتطرح “أبل”، في الخريف المقبل، العديد من أجهزة “ماك” الجديدة وأجهزة “أيباد” منخفضة وعالية الجودة ،وثلاثة طرازات من ساعات “أبل ووتش”، فضلاً عن الهاتف الأحدث “آيفون 14″، وتوقعت الشركة استقرار المبيعات رغم تباطؤ الأسواق.

عادة، تطرح الشركة جهاز أيفون الجديد في المتاجر بعد حوالي أسبوع ونصف من الكشف عنه، ومن المتوقع أن تلتزم “أبل” بهذه السياسة هذا العام. تم إخبار بعض موظفي متاجر البيع بالتجزئة بالاستعداد لإصدار منتج جديد رئيس في 16 من سبتمبر المقبل.

وتعتزم الشركة بث المؤتمر عبر الإنترنت، استمرارًا للنهج الذي تبنته منذ بداية الوباء، وقد بدأ الموظفون بالفعل في تسجيل مقاطع العرض التقديمي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حسبما أفادت “بلومبرج”.

من جانبها، رفضت متحدثة باسم شركة “أبل” التعليق على توقيت الحدث، وبالنظر إلى أن الكشف عن الهاتف لا يزال على بعد حوالي ثلاثة أسابيع، فيمكن أن تتغير خطط الشركة، لكن “أبل” عادة ما تكشف عن هواتف أيفون الجديدة في النصف الأول من شهر سبتمبر.