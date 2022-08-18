توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن معايير استحقاق صرف الدعم

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، أن صرف الدعم يكون حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار.

وأوضح أن معايير الاستحقاق تتمثل، في:

1 – دخل الأسرة.

2 – عدد الأفراد.

3 – أعمار أفراد الأسرة.

وأضاف أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيدين، استخدام حاسبة الدعم التقديرية، وذلك خلال الرد على سؤال أحد المستفيدين، والذي سأل عن: ” هل لحساب المواطن علاقة بالراتب، وكم يكون؟”.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه البرنامج أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 57 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك عقب إعلانه تفاصيل الدفعة الـ 57، التي بلغت 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس، وحصل 76% من المستحقين على الدعم.

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كما كشف البرنامج أنه بإمكان المستفيدين تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد، مبينًا ذلك خلال رده على رسالة أحد المستفيدين والذي تساءل فيها عن إمكانية تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد.

كما حذر البرنامج المستفيدين الذين طرأ على بياناتهم أيّ تغيير من عدم تحديث البيانات في البرنامج، مشددًا على أن أمامهم مهلة 15 يومًا، وأنه يجب تحديث البيانات خلال مدة 15 يومًا من حدوث التغيير، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يلزم تحديث البيانات على البرنامج إذا لم يطرأ عليها أي تغيير.