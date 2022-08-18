الجفاف يتسبب في الكشف عن قرية غارقة في بريطانيا

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تسببت موجة الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها أجزاء من أوروبا في الكشف عن قرية غارقة منذ القرن التاسع عشر، بمقاطعة ويلز البريطانية.

وتقلصت بحيرة فيرنوي، في ويلز، وأصابها الجفاف بشكل كان كافيًا للكشف عن قرية لانودين، التي غرقت في عام 1976، وفقًا لما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

والتقط المصور البريطاني فيل بلاغ صورًا لقرية لانودين يوم السبت الماضي، وقال لـ”سي إن إن” إن أجزاء القرية بدأت في الظهور قبل أسبوع.

وتقع بحيرة فيرنوي على حدود متنزه سنودونيا الوطني وعادة ما يكون مخزون المياه فيها ممتلئًا بنسبة 90% في هذا الوقت من العام، حسب “الشرق الأوسط”.

وكانت قرية لانودين تتكون من كنيستين، وثلاثة نزل، و10 بيوت ريفية، و37 منزلاً كبيرًا، وأُجبر القرويون على تركها في عام 1880 حين أنشأت السلطات خزانًا صناعيًا لتزويد مدينة ليفربول بالمياه، حيث غرقت القرية أثناء بناء السد.