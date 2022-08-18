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يرجون رحمة الله.. أعداد غفيرة من المعتمرين تملأ صحن الطواف (فيديو)
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يرجون رحمة الله.. أعداد غفيرة من المعتمرين تملأ صحن الطواف (فيديو)

يرجون رحمة الله.. أعداد غفيرة من المعتمرين تملأ صحن الطواف (فيديو)
٠٩:٣٠:٢٥ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يخطف القلوب لأعداد غفيرة من معتمري الداخل والخارج تملأ صحن الطواف فجراً، وسط رعاية جليلة بأمنهم وسلامتهم.

ويبين المقطع امتلاء صحن الطواف في المسجد الحرام بالمصلين والزوار والمعتمرين، الذين قصدوا بيت الله الحرام.

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وسبق أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم؛ وذلك للأطفال قبل سن خمس سنوات.

وفي إنفوجراف توضيحي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ زفت الوزارة البشرى لضيوف الرحمن، وحددت سن الأطفال عبر:

ـ لأطفالكم فوق 5 سنوات:
تأكدوا من حجز التصريح المناسب لهم عبر تطبيق اعتمرنا في حال رغبتكم باصطحابهم معكم.

ـ لأطفالكم أقل من 5 سنوات
بإمكانكم اصطحابهم معكم دون الحاجة لاستخراج تصريح خاص بهم.
وفي نهاية التغريدة، دعت الوزارة المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

الكلمات الدلالية:
الطواف العمر المسجد الحرام المعتمرين صحن الكعبة

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