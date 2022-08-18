مخيف.. شاهد لحظة انفجار بركان سانجاي في الإكوادور

تواصل – وكالات:

انفجر بركان سانجاي في الإكوادور، وأطلق كتلًا من الرماد والدخان الذي تصاعد في السماء بشكل مخيف.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار بركان سانجاي الرهيب، حيث سجلت الأقمار الصناعية 5 تنبيهات من خطورة انبعاث الرماد من البركان على صحة السكان المحليين المجاورين للمنطقة.

ووفقًا لمعهد الجيوفيزيائى التابع لمدرسة البوليتكنيك الوطنية الإكوادورية، فقد لوحظ أن مستوى نشاط البركان مرتفع على المستوى السطحي والداخلي وأن اتجاه السطح تصاعدي، كما أن الانبعاثات التي رصدتها الأقمار الصناعية كانت على ارتفاع 600 و2400 متر في اتجاه الجنوب الغربي من مستوى فوهة البركان.

وأوضح المعهد، أن البركان أصدر أصواتًا شبيهة بالانفجار أدت إلى اهتزاز النوافذ فى مناطق بعيدة إلى حد ما، ووصلت إلى مقاطعتى جواياس وأزواى جنوب منطقة الأنديز، لافتًا إلى أن نهر سانجاى المتفرع من جبال الأنديز فى مقاطعة مورونا سانتياحو الأمازونية، وهو جزء من الخمسين بركانًا التي توجد في الإكوادور.

وأكد أنه تم تسجيل زلزالين بقوة 3.6 درجة وآخر من 4 فى منطقة المجمع البركاني، خلال ساعات، مشيرًا إلى أن البركان الذي يقع جنوب العاصمة كيتو، يعتبر في حالة نشاط منذ حوالي 394 عامًا.