“الصحة”: 3 أعراض لالتهاب المفاصل الروماتيدي و5 عوامل خطورة تؤدي إليه

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التهاب المفاصل الروماتيدي (RA) ، هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويحدث عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة، ما يؤثر على العديد من المفاصل والصحة العامة.

وأوضحت وزارة الصحة أن لمرض التهاب المفاصل الروماتيدي 3 أعراض هي:

1- نقصان في الوزن واكتئاب وفتور في الجسم.

2- التهاب في المفصل الواحد كالكتف.

3- ألم وصلابة في معظم المفاصل كسلاميات الإبهام، ويزداد الألم في الصباح.

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وأشارت الوزارة عبر صفحة تجمع الرياض الأول على “تويتر”، إلى 5 عوامل خطورة تؤدي إلى التهاب المفاصل الروماتيدي هي:

1- العمر.

2- زيادة الوزن.

3- الجنس.

4- التدخين.

5- التاريخ العائلي.

في التهاب المفاصل الروماتويدي، يهاجم الجهاز المناعي الغشاء الزليلي، وهو النسيج المبطن حول المفصل الذي ينتج سائلًا يساعد المفاصل على العمل بسلاسة، ما يؤدي إلى التهاب ويسبب إيلامًا وألمًا وانتفاخًا ومن الصعب تحريكها.

في حين أن الباحثين لم يؤكدوا سبب حدوث التهاب المفاصل الروماتيدي على الإطلاق، إلا أنهم يعتقدون أنه مرتبط بجينات معينة.