الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الصحة”: 3 أعراض لالتهاب المفاصل الروماتيدي و5 عوامل خطورة تؤدي إليه
مخيف.. شاهد لحظة انفجار بركان سانجاي في الإكوادور
نهر العشار في العراق.. 1950 “ضاحك الوجه” و2021 “مكب نفايات”
أوكرانيا تطالب روسيا بالانسحاب الفوري من هذه المحطة النووية.. ما الأمر؟
“إيجار”: يمكن للمستأجر طلب إصدار السند وتوجيهه للمؤجر للموافقة
دموع شاب تايلاندي تسابق قراءته لآيات عن البر بالوالدين (فيديو)

أحدث الأخبار

“الصحة”: 3 أعراض لالتهاب المفاصل الروماتيدي و5 عوامل خطورة تؤدي إليه

“الصحة”: 3 أعراض لالتهاب المفاصل الروماتيدي و5 عوامل خطورة تؤدي إليه
٠٨:٥٧:٠٤ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

التهاب المفاصل الروماتيدي (RA) ، هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويحدث عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة، ما يؤثر على العديد من المفاصل والصحة العامة.

وأوضحت وزارة الصحة أن لمرض التهاب المفاصل الروماتيدي 3 أعراض هي:

1- نقصان في الوزن واكتئاب وفتور في الجسم.
2- التهاب في المفصل الواحد كالكتف.
3- ألم وصلابة في معظم المفاصل كسلاميات الإبهام، ويزداد الألم في الصباح.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تكشف عن الساعة الذهبية للرضاعة الطبيعية بعد الولادة

وأشارت الوزارة عبر صفحة تجمع الرياض الأول على “تويتر”، إلى 5 عوامل خطورة تؤدي إلى التهاب المفاصل الروماتيدي هي:
1- العمر.
2- زيادة الوزن.
3- الجنس.
4- التدخين.
5- التاريخ العائلي.

في التهاب المفاصل الروماتويدي، يهاجم الجهاز المناعي الغشاء الزليلي، وهو النسيج المبطن حول المفصل الذي ينتج سائلًا يساعد المفاصل على العمل بسلاسة، ما يؤدي إلى التهاب ويسبب إيلامًا وألمًا وانتفاخًا ومن الصعب تحريكها.

في حين أن الباحثين لم يؤكدوا سبب حدوث التهاب المفاصل الروماتيدي على الإطلاق، إلا أنهم يعتقدون أنه مرتبط بجينات معينة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أعراض التهاب المفاصل الروماتيدي التهاب المفاصل الروماتيدي علاج التهاب المفاصل الروماتيدي وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
مخالفات جسيمة تغلق مستشفى خاصاً في «أبها»

مخالفات جسيمة تغلق مستشفى خاصاً في «أبها»

منذ 5 سنوات
بعد نشر “تواصل” للمعاناة.. توجيه بنقل “الطمر الصحي” خارج الطائف

بعد نشر “تواصل” للمعاناة.. توجيه بنقل “الطمر الصحي” خارج الطائف

منذ 8 سنوات
عاملة تقتل ثعبانًا سامًّا أفزع 700 طالبة ومعلمة بمكة (صورة)

عاملة تقتل ثعبانًا سامًّا أفزع 700 طالبة ومعلمة بمكة (صورة)

منذ 7 سنوات
بالصور .. حريق في مصنع للدهانات بحي السلي شرق الرياض

بالصور .. حريق في مصنع للدهانات بحي السلي شرق الرياض

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *