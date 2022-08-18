الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
نهر العشار في العراق.. 1950 “ضاحك الوجه” و2021 “مكب نفايات”
أوكرانيا تطالب روسيا بالانسحاب الفوري من هذه المحطة النووية.. ما الأمر؟
“إيجار”: يمكن للمستأجر طلب إصدار السند وتوجيهه للمؤجر للموافقة
دموع شاب تايلاندي تسابق قراءته لآيات عن البر بالوالدين (فيديو)
من قس إلى داعية.. وفاة الشيخ الفلبيني “يوسف باتوستا” بعد أن أسلم على يديه 12 ألف شخص
خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب تدقيق الصكوك العقارية

أحدث الأخبار

نهر العشار في العراق.. 1950 “ضاحك الوجه” و2021 “مكب نفايات”

نهر العشار في العراق.. 1950 “ضاحك الوجه” و2021 “مكب نفايات”
٠٨:٢٦:٥٥ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

نشرت صفحة “نوادر من التاريخ” على تويتر، صورتين لنهر العشار بمدينة البصرة في العراق، الأولى قديمة عام 1950 أيام العهد الملكي والثانية حديثة تعود لعام 2021م.

وأظهرت الصورة الأولى النهر أيام العهد الملكي، تحف به الرياض وأشجار النخيل، ضاحك الوجه في مشهد يؤلف منظراً شاعرياً، لكنه في الصورة الثانية تحول إلى “مكب نفايات”.

اقرأ أيضًا:

من النوادر التاريخية.. رسمة ثلاثية الأبعاد لمكة المكرمة عمرها 177 عامًا

نهر العشار هو أحد الأنهار الأربعة الرئيسة في البصرة، وسمي بهذا الاسم نسبة لجباية ضريبة العشر التي تؤخذ على المحاصيل الزراعية استنادًا إلى الوثائق العثمانية.

ويقسم نهر العشار منطقة العشار إلى نصفين، حيث امتاز قديما بصفاء مائه وجماله، وكانت الأشجار والبيوت الجميلة والشناشيل والدكاكين على طرفيه، والزوارق الكثيرة التي تجوبه محملة بالبضائع، إضافة الى الثروة السمكية الكبيرة التي كان يحتويها.

وكان يوجد بين مسافة وأخرى مدرجات للوصول الى النهر يستعملها أهالي البصرة للركوب في الأبلام (يطلق عليها البلم العشاري) والتي تمتاز بسعتها عن الأبلام الأخرى التي في شط العرب مثلاً من حيث سعة عدد الأشخاص، حيث تستخدم للتنقل أو التنزه أو نقل البضائع.

الكلمات الدلالية:
البصرة العراق نهر العشار نوادر من التاريخ

مواد ذات صلة

المزيد
خفض مياه البحيرة لاستمرار البحث عن مفقود «وادي عتود» بعسير (صور)

خفض مياه البحيرة لاستمرار البحث عن مفقود «وادي عتود» بعسير (صور)

منذ 7 سنوات
«الشورى» يوافق على رفع بدل خارج الدوام لموظفي المجلس إلى 30%

«الشورى» يوافق على رفع بدل خارج الدوام لموظفي المجلس إلى 30%

منذ 5 سنوات
«كييف» تستغيث بالغرب لحماية «سر» معركة دونباس

«كييف» تستغيث بالغرب لحماية «سر» معركة دونباس

منذ شهرين
«العلكمي» يوجه رسالة لوزير الإسكان بشأن الـ250 ملياراً

«العلكمي» يوجه رسالة لوزير الإسكان بشأن الـ250 ملياراً

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *