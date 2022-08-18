أوكرانيا تطالب روسيا بالانسحاب الفوري من هذه المحطة النووية.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، القوات الروسية بالانسحاب الفوري من محطة زابوريجيا النووية.

وأكد وزير الداخلية الأوكراني، أنه على الجميع الاستعداد لجميع السيناريوهات في محطة زابوروجيا النووية.

وأوضح أمين عام حلف الناتو، أنه يجب على وجه السرعة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش محطة زابوروجيا.

فيما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن وزير الخارجية بلينكن جدد الدعوة لإنهاء العمليات العسكرية بالمنشآت النووية وعودة السيطرة عليها لأوكرانيا، وأنه أدان في اتصال مع نظيره الأوكراني الإجراءات الروسية في محطة زابوروجيا النووية.

في الوقت نفسه، كشفت منظمة الأمم المتحدة أنها أُرسلت شحنة أغذية واحدة من المواد الغذائية إلى إفريقيا عبر الموانئ الأوكرانية والقارة تحتاج إلى المزيد.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية: إن أكثر من 50 سفينة أجنبية من 14 دولة لا تزال محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مؤكدة أن السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية تتجه إلى دول لا يهددها شبح المجاعة.

ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن مصادر، أن البنوك الأوروبية انضمت لنظيرتها الأمريكية في السماح للعملاء بتداول الديون الروسية مرة أخرى.