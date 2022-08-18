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من قس إلى داعية.. وفاة الشيخ الفلبيني “يوسف باتوستا” بعد أن أسلم على يديه 12 ألف شخص
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من قس إلى داعية.. وفاة الشيخ الفلبيني “يوسف باتوستا” بعد أن أسلم على يديه 12 ألف شخص

من قس إلى داعية.. وفاة الشيخ الفلبيني “يوسف باتوستا” بعد أن أسلم على يديه 12 ألف شخص
٠٧:٤٦:٣٦ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ الفلبيني “يوسف باتوستا”، الداعية في مكتب دعوة الجاليات بالجبيل.

‏وحسب صحيفة “جيل اليوم”، فقد تم الإعلان عن وفاة الداعية الذي كان قسًا ثم أسلم وأصبح أحد أهم الدعاة إلى الله تعالى، وأسلم على يديه -رحمه الله- أكثر من 12000 ألف شخص حول العالم.

ونعاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحالة من الحزن والدعوات الصالحات بأن يرحمه الله تعالى، ويجعل مسيرته في خدمة الدعوة والإسلام، في ميزان حسناته، سائلين الله أن يرحمه ويعفو عنه ويغفر له ويثبته عند السؤال، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته”.

ونشر أحد المغردين على حسابه في “تويتر”، قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يكرم نزله في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يخلف على مكتب دعوة الجبيل بخير”.

وكتب آخر على حسابه: “برحيل الشيخ يوسف تكون الجبيل فقدت أحدى أعمدتها الأساسية الذي كان له الدور البارز والأساسي في الدخول الكثير من جنسيات العالم دين الإسلام.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه و يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يكرم نزله في الفردوس الأعلى من الجنة”.

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الكلمات الدلالية:
الجاليات الفلبين مكتب الجبيل وفاة الداعية يوسف باتوستا

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