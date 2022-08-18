خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب تدقيق الصكوك العقارية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إصدار وتقديم طلب تدقيق الصكوك العقارية، حيث أوضحت وزارة العدل أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين تقديم طلب إلكتروني لتدقيق الصكوك التي تبلغ مساحتها 10.000 عشرة آلاف متر مربع فأكثر، وتمكن لجان فحص الصكوك لدى كتابات العدل من استقبال الطلب ومتابعته رقمياً مما يلغى الاعتماد على الورق، مع ضبط الإجراء إلكترونياً، والرد على المستفيد خلال فترة لا تتجاوز 21 يوم عمل، عن طرق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على الخدمة ووافق على التعهد.

2 – أدخل بيانات مقدم الطلب.

3 – أدخل بيانات الصك.

4 – قدّم الطلب.

* المتطلبات:

1 – أن تبلغ مساحة الأراضي أو تزيد عن 10,000 متر.

2 – أن تكون الأراضي واقعة بمناطق غير مخططة.

3 – أن يرغب مالكها بتخطيطها أو إصدار فسوح عليها.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “1950 – 011 405 7777 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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