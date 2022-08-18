الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق
بـ 1200 عنصر إطفاء.. إسبانيا والبرتغال تكافحان من أجل إخماد حرائق مهولة
لأول مرة.. التعليم تستقطب بيوت خبرة للمحاسبة على النتائج بالمدارس
بوتين يقرر مليون روبل كجائزة لكل روسية تنجب 10 أطفال
شاهد.. الحرائق تجتاح مساحات شائعة من الغابات بالجزائر والضحايا بالعشرات
تايوان ترد على مناورات الصين بالمقاتلة الأكثر تطورا.. تعرف على قدراتها القتالية

أحدث الأخبار

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق
٠٧:١٦:٠٨ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”، وأنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزئين الأوسط والجنوبي.

 وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، وأنها تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الغبار المدينة حالة الطقس رياح نشطة عسير مكة نجران

مواد ذات صلة

المزيد
52% زيادة في طلبات الحكومات لبيانات مستخدمي «تويتر».. والموقع يستجيب لغالبيتها

52% زيادة في طلبات الحكومات لبيانات مستخدمي «تويتر».. والموقع يستجيب لغالبيتها

منذ 7 سنوات
باحث يوضح أسباب انتشار «العطور المقلدة» بكثرة في الأسواق مؤخراً (فيديو)

باحث يوضح أسباب انتشار «العطور المقلدة» بكثرة في الأسواق مؤخراً (فيديو)

منذ 5 سنوات
هبوط جماعي.. سوق الأسهم يتراجع 132 نقطة عند 5500

هبوط جماعي.. سوق الأسهم يتراجع 132 نقطة عند 5500

منذ 6 سنوات
بالصور.. مدني عسير يُنقذ 4 سقطوا بسيارتهم في منحدر صخري

بالصور.. مدني عسير يُنقذ 4 سقطوا بسيارتهم في منحدر صخري

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *