“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”، وأنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، وأنها تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.