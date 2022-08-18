الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لأول مرة.. التعليم تستقطب بيوت خبرة للمحاسبة على النتائج بالمدارس
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محليات

لأول مرة.. التعليم تستقطب بيوت خبرة للمحاسبة على النتائج بالمدارس

لأول مرة.. التعليم تستقطب بيوت خبرة للمحاسبة على النتائج بالمدارس
٠٣:٠٢:٢٤ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم بدأت في استقطاب بيوت خبرة متخصصة في المجال التعليمي للقيام بإعداد الإستراتيجية والخطة الشاملة لمشروع تفويض الصلاحيات للمدارس.

ومن أهم المهام المنوطة ببيوت الخبرة هذه هو المحاسبة على النتائج وتوفير نظام تعليمي أساسي مبني على مبدأ المساءلة وفق أعلى المعايير، وفقا لـ”المدينة”.

في سياق متصل، أعلنت الوزارة عن طرح المشروع أمام بيوت الخبرة المتخصصة، حيث سيتم التنفيذ في المناطق التعليمية الـ13 على مستوى المملكة.

يذكر أن وزارة التعليم، انتهت مؤخرًا من إعداد أول تنظيم للتعليم العام ومن المتوقع إقراره في وقت لاحق من قبل الجهات العليا، وسيكون نقلة نوعية في المجال التعليمي،حيث ركز التنظيم على أسس وركائز مختلفة ومتنوعة.

الكلمات الدلالية:
المدراس بيوت خبرة نتائج المدارس وزارة التعليم

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