شاهد.. الحرائق تجتاح مساحات شائعة من الغابات بالجزائر والضحايا بالعشرات

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق امتداد الحرائق في الجزائر في عدد من الولايات، والتي التهمت مساحات شائعة من الهكتارات والأراضي الزراعية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود عن وفاة 26 شخصا بسبب الحرائق التي اندلعت في عدد من ولايات شرق الجزائر.

وأوضح بلجود أن السلطات المعنية ببلاده سجلت 106 حرائق على مستوى عدة ولايات الشرق الجزائري، حيث تم على إثرها فقدان حوالي 800 هكتار من الغابات و1300 هكتار من الأحراش، بحسب التلفزيون الحكومي الجزائري.

في سياق متصل، اتهم وزير الداخلية الجزائري أطرافا لم يحددها، بافتعال بعض الحرائق ببلاده، مضيفا “تم تجنيد آلاف عناصر من الحماية الوطنية والجيش واستخدام الإمكانيات التابعة للجيش و الحماية المدنية”.

يأتي ذلك فيما يتخوف الجزائريون من تكرار سيناريو الحرائق الذي شهدته البلاد السنة الماضية في عدد من الولايات الساحلية للبلاد والذي خلف 90 قتيلاً.