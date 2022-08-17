تايوان ترد على مناورات الصين بالمقاتلة الأكثر تطورا.. تعرف على قدراتها القتالية

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في معرض ردها على المناورات الصينية، عرضت تايوان، مساء أمس الأربعاء، مقاتلتها الأكثر تطورا، وهي طائرة حربية أميركية الصنع من طراز “إف 16 في” مزودة بصواريخ.

واستعرضت تايوان، خلال طلعة ليلية نادرة أعقبت مناورات عسكرية غير مسبوقة أجرتها الصين قبالة سواحل الجزيرة، مهارات مقاتلتها المتطورة.

مواصفات الطائرة إف 16

والطائرة إف 16، ذات محرك أحادي، وهي من الطائرات فوق الصوتية، وبها محرك توربيني مروحي، والطائرة مقاتلة متعددة المهام، ولديها القدرة على الطيران في جميع الظروف الجوية.

الطائرة إف 16 قادرة على حمل الأسلحة النووية والتقليدية، كما أن قدرتها على تعبئة الوقود أثناء الطيران تزيد من مرونتها أثناء المعارك.

مناورات صينية بمضيق تايوان

وخلال شهر أغسطس الجاري، نفذت بكين على مدى أيام عدة مناورات جوية وبحرية في مضيق تايوان، تزامنا مع زيارة قامت بها إلى الجزيرة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وأعقبتها زيارة أخرى لوفد من الكونغرس الأميركي.

وفي رد منها على المناورات الصينية، أجرت تايوان مناورات حاكت خلالها كيفية التصدي لغزو صيني محتمل.

صواريخ أمريكية الصنع

ومساء يوم أمس الأربعاء، حمل عناصر من سلاح الجو التايواني في قاعدة بمقاطعة هوالين (شرق) صواريخ أمريكية الصنع مضادة للسفن من طراز “هاربون إيه جي إم 84″، تحت جناحي مقاتلة من طراز “إف 16 في”، وهي نسخة مطورة وأكثر تعقيدا من مقاتلات “إف 16” التي يعود تاريخها إلى التسعينات.

وأقلعت من القاعدة الجوية ليلا 6 طائرات من طراز “إف 16 في”، من بينها اثنتان مسلحتان بصواريخ، وذلك في مهمة استطلاع ليلي، حسبما أعلن سلاح الجو التايواني، وذلك في إطار التمرين على “الاستعداد القتالي”.

وأوضح سلاح الجو في بيان إنه “في مواجهة التهديد الناجم عن التدريبات العسكرية الأخيرة التي قامت بها القوات الصينية، ظللنا يقظين مع ترسيخنا في الوقت نفسه مفهوم ساحات القتال في أي مكان والتدريب في أي وقت، وذلك لضمان الأمن القومي للبلاد”.