أكثر من 30 وظيفة شاغرة للعمل بشركة حكومية في عدة تخصصات

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أعلنت شركة التعدين العربية “معادن” عن توفّر وظائف شاغرة لحمَلة شهادات الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مشغل أول ، مصهر

ـ مساعد إداري أول

ـ مهندس أول/ نمذجة العمليات المخزونة

ـ مهندس كيميائي

ـ مهندس العمليات

ـ مدير الأعمال

ـ ممثل أول، التعليم والتطوير

ـ مدير مراقبة الحالة

ـ مشغل اول

ـ أخصائي أول ميكانيكي

ـ فني مساح

ـ منسق، مراقبة الوثائق

ـ مهندس أول التعدين

ـ أخصائي أول، وحدة دعم القرار

ـ أخصائي رئيسي، رئيس تنفيذي الاتصالات الاستراتيجية

ـ رئيس قسم الدعم المالي

ـ المشغل الرئيسي، عمليات التعدين

ـ مشغل أول، عمليات التعدين

ـ محلل، مختبر

ـ مهندس ميكانيكي

ـ مشرف ميكانيكي

ـ محلل أول، حساب تكاليف الفوسفات

ـ محلل ، تقدير التكاليف (غاز).

ـ أخصائي أول ، إدارة جهاز الامن السيبراني.

ـ مشغل أول ، غاز التشغيل

ـ مشرف وردية

ـ مشرف يوم العمليات

ـ أخصائي رئيسي ، إدارة المواهب

ـ أخصائي كشوفات المرتبات

ـ وغيرها…

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا