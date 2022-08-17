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أكثر من 30 وظيفة شاغرة للعمل بشركة حكومية في عدة تخصصات
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فرص

أكثر من 30 وظيفة شاغرة للعمل بشركة حكومية في عدة تخصصات

أكثر من 30 وظيفة شاغرة للعمل بشركة حكومية في عدة تخصصات
٠١:٤٥:٢٧ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن” عن توفّر وظائف شاغرة لحمَلة شهادات الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مشغل أول ، مصهر
ـ مساعد إداري أول
ـ مهندس أول/ نمذجة العمليات المخزونة
ـ مهندس كيميائي
ـ مهندس العمليات
ـ مدير الأعمال
ـ ممثل أول، التعليم والتطوير
ـ مدير مراقبة الحالة
ـ مشغل اول
ـ أخصائي أول ميكانيكي
ـ فني مساح
ـ منسق، مراقبة الوثائق
ـ مهندس أول التعدين
ـ أخصائي أول، وحدة دعم القرار
ـ أخصائي رئيسي، رئيس تنفيذي الاتصالات الاستراتيجية
ـ رئيس قسم الدعم المالي
ـ المشغل الرئيسي، عمليات التعدين
ـ مشغل أول، عمليات التعدين
ـ محلل، مختبر
ـ مهندس ميكانيكي
ـ مشرف ميكانيكي
ـ محلل أول، حساب تكاليف الفوسفات
ـ محلل ، تقدير التكاليف (غاز).
ـ أخصائي أول ، إدارة جهاز الامن السيبراني.
ـ مشغل أول ، غاز التشغيل
ـ مشرف وردية
ـ مشرف يوم العمليات
ـ أخصائي رئيسي ، إدارة المواهب
ـ أخصائي كشوفات المرتبات
ـ وغيرها…

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا

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التعدين العربية فرص مشغل أول معادن وظائف شاغرة

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