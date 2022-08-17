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شركات سعودية وأوزبكية توقعان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم
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اقتصادية

شركات سعودية وأوزبكية توقعان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم

شركات سعودية وأوزبكية توقعان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم
٠١:٤٧:١٤ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

وقعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والأوزبكية بمدينة جدة في عدد من المجالات الاستثمارية, بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح, ونائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجايف.


وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والدفع بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عددٍ من القطاعات المستهدفة وتوسيع الشراكة الإستراتيجية، وتنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتبادل البيانات في الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط فرص الاستثمارات النوعية.


وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مجموعة من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك خدمات النقل الجوي والثروة الحيوانية والزراعة والرياضة والتعليم والعلوم والإعلام والطاقة والتقنية.


وتأتي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والأوزبكية.

 

الكلمات الدلالية:
14 اتفاقية أوزبكية شركات سعودية مذكرة تفاهم

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