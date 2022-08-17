بسبب خطأ مطبعي.. أمريكية تمتلك حيّا كاملا من 84 منزلاً بقيمة 50 مليون دولار (صور)

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في واقعة غير متوقعة، أضحت امرأة أمريكية صاحبة أملاك تقدر بملايين الدولارات، بسبب خطأ مبطعي ارتكبته شركة عقارات أمريكية.

الشركة وبدون قصد، كانت السبب في أن تكون إحدى النساء الراغبات في امتلاك منزل واحد في نيفادا، وبين عشية وضحاها، مالكة قانونياً لحي كامل مؤلف من 84 منزلاً ومساحتين إضافيتين، تقدّر قيمتها السوقية بنحو 50 مليون دولار.

وكانت صاحبة المنزل؛ اشترت منزلاً واحداً في نفس الحي بقيمة بلغت نحو 600 ألف دولار، إلا أنها فوجئت عند تقديم الأوراق للتسجيل بوثائق تثبت ملكيتها للحي بالكامل، وفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

الخطأ المبطعي ارتكبته شركة Westminster Title، حيث قام موظفها بنسخ ولصق وصف قانوني من تحويل آخر عند إعداد سند مشتري المنزل للتسجيل، حيث أوضح مسؤولو الحي أنهم يتواصلون مع الشركة لتدارك هذا الخطأ.