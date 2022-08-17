الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بسبب خطأ مطبعي.. أمريكية تمتلك حيّا كاملا من 84 منزلاً بقيمة 50 مليون دولار (صور)
3 مشاهد لا تفوتك عن السيول والجفاف.. كوارث بيئية تجتاح العديد من الدول
شركات سعودية وأوزبكية توقعان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم
مسؤول روسي: الحوار بين موسكو وواشنطن في حالة شلل
استشاري: 4 أسباب لتشتت الانتباه
علاقة غريبة.. هل رأيت قطة تلهو من قبل مع سمكة؟ (فيديو)

منوعات

بسبب خطأ مطبعي.. أمريكية تمتلك حيّا كاملا من 84 منزلاً بقيمة 50 مليون دولار (صور)

بسبب خطأ مطبعي.. أمريكية تمتلك حيّا كاملا من 84 منزلاً بقيمة 50 مليون دولار (صور)
٠٢:٠٧:٠٧ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في واقعة غير متوقعة، أضحت امرأة أمريكية صاحبة أملاك تقدر بملايين الدولارات، بسبب خطأ مبطعي ارتكبته شركة عقارات أمريكية.

الشركة وبدون قصد، كانت السبب في أن تكون إحدى النساء الراغبات في امتلاك منزل واحد في نيفادا، وبين عشية وضحاها، مالكة قانونياً لحي كامل مؤلف من 84 منزلاً ومساحتين إضافيتين، تقدّر قيمتها السوقية بنحو 50 مليون دولار.

وكانت صاحبة المنزل؛ اشترت منزلاً واحداً في نفس الحي بقيمة بلغت نحو 600 ألف دولار، إلا أنها فوجئت عند تقديم الأوراق للتسجيل بوثائق تثبت ملكيتها للحي بالكامل، وفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

الخطأ المبطعي ارتكبته شركة Westminster Title، حيث قام موظفها بنسخ ولصق وصف قانوني من تحويل آخر عند إعداد سند مشتري المنزل للتسجيل، حيث أوضح مسؤولو الحي أنهم يتواصلون مع الشركة لتدارك هذا الخطأ.

الكلمات الدلالية:
امرأة امريكية حي كامل خطأ مطبعي شركة عقارات

مواد ذات صلة

المزيد
يحدث في هولندا.. لص يسرق أعمدة الإنارة وينقلها بسيارته

يحدث في هولندا.. لص يسرق أعمدة الإنارة وينقلها بسيارته

منذ 5 سنوات
بناء منزل عبر طابعة ثلاثية الأبعاد خلال يوم واحد

بناء منزل عبر طابعة ثلاثية الأبعاد خلال يوم واحد

منذ 5 سنوات
ممر مشاة ذكي يحذِّر مستخدمي الهواتف أثناء عبورهم الشارع

ممر مشاة ذكي يحذِّر مستخدمي الهواتف أثناء عبورهم الشارع

منذ 5 سنوات
وفاة القطة «تاما» مديرة محطة القطار في اليابان

وفاة القطة «تاما» مديرة محطة القطار في اليابان

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *