3 مشاهد لا تفوتك عن السيول والجفاف.. كوارث بيئية تجتاح العديد من الدول

تواصل ـ فريق التحرير:

ترصد تواصل في السطور التالية بعضا من مشاهد تغير المناخ على مستوى العالم كله، لدرجة انقلبت معها الموازين، وأصبح الشرق الأكثر جفافا تهطل عليه السيول في عز صيف قائظ، بل وأصبح الغرب يعاني جفافا غير مسبوق جفت بسببه أنهار أوروبية.

المشهد الأول:

اليمن.. جثث الأغنام تسبح في السيول بالجوف

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لآثار السيول والأمطار التي هطلت على محافظة الجوف اليمنية، وقد جرفت قطعانا من الأغنام وقضت عليها بسبب الفيضانات.

ويظهر المقطع قطعانا من الأغنام جرفتها السيول العارمة، كما تظهر فيه لقطات لأشخاص وقفوا عاجزين أمام هول المنظر ولا يعلمون كيف يتصرفون حيال هذا الأمر.

ومنذ أسابيع وقد تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بانهيار عدد من المنازل وأضرار واسعة في طرقات مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

وأكدت مصادر يمنية أن السيول اجتاحت مدينة الحزم عقب أمطار غزيرة، ما تسبب في انهيار ثمانية منازل دون حدوث خسائر بشرية، مشيرة إلى أن السيول تسببت أيضا بجرف الطريق الرئيس الذي يربط محافظة الجوف بمحافظتي مأرب وصنعاء.

وطبقا للمصادر فإن السيول داهمت المنازل وحاصرت العديد منها كما دخلت لبعض المحال التجارية، عقب ارتفاع منسوب المياه، حيث توقفت حركة السير كليا في أحياء وشوارع المدينة، بالإضافة لتسببها في غرق العديد من السيارات ونفوق عشرات الأغنام والمواشي.

المشهد الثاني:

نفوق المئات من الأبقار في إيطاليا.. ماذا يحدث في أوروبا

نفقت أعداد كبيرة من الأبقار الحلوب ببعض المدن الإيطالية، ولا يعرف إلى الآن السبب وراء هذه الظاهرة أهو مرض أصابها أم بسبب الجفاف الذي ضرب بلدان القارة العجوز.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مساحات شاسعة من الأراضي التي بدا عليها الجفاف وندرة الخضرة، كما يظهر مئات من الأبقار الممدة على الأرض كجثث هامدة، بعضها مات فعلا والبعض الآخر في اللحظات الأخيرة قبل الموت.

ومنذ بداية صيف 2022 وقد ضربت موجة من الجفاف الشديد القارة الأوروبية، فها هي تعبر فرنسا إلى إيطاليا، لتفرض حالة الطوارئ في الدولة الأوروبية، حيث طلبت سلطات منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا إعلان حالة الطوارئ في مواجهة واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي تشهدها المنطقة، بعد أن كان الشتاء دافئًا بشكل غير معتاد.

وبدأت السلطات المحلية في أنحاء كثيرة من إيطاليا بتقنين المياه، بسبب موجة الجفاف المستمرة، والتي تعد الأسوأ منذ 7 عقود، بل إن بعض البلديات بدأت بحظر أنشطة تستهلك كميات كبيرة من المياه، وأمرت بإغلاق النوافير العامة وترشيد استهلاك المياه في محاولة منها لتفاقم أزمة نقص المياه جراء الجفاف الذي يهدد محاصيلها الزراعية.

وبات الجفاف يلحق ضررًا قويًا بالحقول الزراعية فى البلاد، ومن المرجح أن تستمر آثاره خلال الأشهر القادمة.

ويتسبب الجفاف أيضًا في قلق الإيطاليين بشأن الأشياء التي اعتبروها أمرًا مسلمًا به: ليس فقط حقول الأرز الخضراء النموذجية في هذه المنطقة، ولكن أيضًا الأطعمة المشتقة منها، خاصة وجبة الريزوتو التي ارتفع سعرها نتيجة ندرة محصول الأرز.

نهر بو أطول نهر في إيطاليا ويمتد لمسافة تزيد عن 650 كيلومترًا (400 ميل) عبر شمال إيطاليا الثري. ومع ذلك، جفت العديد من أجزاء المجرى المائي ويقول المزارعون إن التدفق ضعيف لدرجة أن مياه البحر تتسرب إلى الداخل، مما يؤدي إلى تدمير المحاصيل.

المياه في نهر بو انحسرت لدرجة الكشف عن قنبلة ضخمة أمريكة الصنع من الحرب العالمية الثانية ظلت مغمورة تحت الماء.

المشهد الثالث:

الجفاف يضرب أمريكا.. المزارعون في طوابير طويلة لبيع ماشيتهم!

ضربت موجة من الجفاف الشديد ولايات أمريكية، الأمر الذي أجبر المزارعون على بيع ماشيتهم خوفا عليها من النفوق وضياع أموالهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر وقوف المئات من المزارعين في طوابير طويلة لبيع الماشية، خاصة في ولاية تكساس.

وتشهد العديد من الولايات الأمريكية موجة غير مسبوقة من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.