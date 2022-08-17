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مسؤول روسي: الحوار بين موسكو وواشنطن في حالة شلل
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دولي

مسؤول روسي: الحوار بين موسكو وواشنطن في حالة شلل

مسؤول روسي: الحوار بين موسكو وواشنطن في حالة شلل
٠١:٤٠:٣٧ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن الحوار بين موسكو وواشنطن في حالة شلل في الوقت الراهن، في إشارة إلى تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأوضح السفير، أنطونوف في تصريح لقناة “روسيا 24” التلفزيونية: “يجب أن أعترف بأن الحوار السياسي الروسي الأمريكي مشلول اليوم”.

وتابع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، : ” إن تعليق الاتصالات يضر بمجالات الاهتمام المشترك بين البلدين”.

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف صرح في يونيو الماضي، بإن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى نقطة الصفر.

الكلمات الدلالية:
أمريكا روسيا موسكو واشنطن

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