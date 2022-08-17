استشاري: 4 أسباب لتشتت الانتباه

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حدد د. مشعل العقيل أستاذ مشارك واستشاري الطب النفسي، بعض الأسباب لحدوث تشتت الانتباه.

وقال العقيل، عبر حسابه في “تويتر”: “من الملاحظ تزايد الشكوى من تشتت الانتباه وقد يكون ذلك لعدة عوامل منها على سبيل المثال:

– القلق

– كثرة الضغوط

– تعدد المهام

– تزايد التطبيقات

وأضاف : “أجد الإفراط في تشخيص اضطراب تشتت الانتباه لدى البالغين مثير للقلق في الفترة الحالية والقادمة”.

من الملاحظ تزايد الشكوى من تشتت الانتباه وقد يكون ذلك لعدة عوامل من قلق وكثرة الضغوط وتعدد المهام وتزايد التطبيقات

وأجد الافراط في تشخيص اضطراب تشتت الانتباه لدى البالغين مثير للقلق في الفترة الحالية والقادمة،،،،

— د. مشعل العقيل (@AlaqeelMe) August 13, 2022