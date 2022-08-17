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استشاري: 4 أسباب لتشتت الانتباه
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صحة

استشاري: 4 أسباب لتشتت الانتباه

استشاري: 4 أسباب لتشتت الانتباه
٠١:٣٠:٠٣ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد د. مشعل العقيل أستاذ مشارك واستشاري الطب النفسي، بعض الأسباب لحدوث تشتت الانتباه.

وقال العقيل، عبر حسابه في “تويتر”: “من الملاحظ تزايد الشكوى من تشتت الانتباه وقد يكون ذلك لعدة عوامل منها على سبيل المثال:

– القلق

– كثرة الضغوط

– تعدد المهام

– تزايد التطبيقات

وأضاف :  “أجد الإفراط في تشخيص اضطراب تشتت الانتباه لدى البالغين مثير للقلق في الفترة الحالية والقادمة”.

الكلمات الدلالية:
أسباب تشتت الانتباه الانتباه الصحة النفسية تشتت الانتباه

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