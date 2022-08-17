الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس
بسبب خطأ مطبعي.. أمريكية تمتلك حيّا كاملا من 84 منزلاً بقيمة 50 مليون دولار (صور)
3 مشاهد لا تفوتك عن السيول والجفاف.. كوارث بيئية تجتاح العديد من الدول
شركات سعودية وأوزبكية توقعان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم
أكثر من 30 وظيفة شاغرة للعمل بشركة حكومية في عدة تخصصات
مسؤول روسي: الحوار بين موسكو وواشنطن في حالة شلل

محليات

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس
٠٢:١٩:٥٦ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 20 محرم 1444 هجرية، الموافق 18 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:50 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:41 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 20 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:41

المدينة – 4:36

الرياض – 4:07

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:58

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:48

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:49

المدينة – 6:54

الرياض – 6:26

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:19

المدينة –  8:24

الرياض – 7:56

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
“التربية”: إصدار الشهادات الدراسية لجميع المراحل بالإنجليزية هذا العام

“التربية”: إصدار الشهادات الدراسية لجميع المراحل بالإنجليزية هذا العام

منذ 9 سنوات
«منصة إحسان».. مثال لتكاتف القادة وأفراد المجتمع في دعم العمل الخيري (تقرير)

«منصة إحسان».. مثال لتكاتف القادة وأفراد المجتمع في دعم العمل الخيري (تقرير)

منذ 11 شهر
«الصحة»: 24 إصابة جديدة بـ«كورونا» و44 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة

«الصحة»: 24 إصابة جديدة بـ«كورونا» و44 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة

منذ 9 أشهر
الكاتب (الشهيل) يعتذر ويقول إنه لم يوفق في اختيار عنوان مقاله

الكاتب (الشهيل) يعتذر ويقول إنه لم يوفق في اختيار عنوان مقاله

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *