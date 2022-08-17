تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 20 محرم 1444 هجرية، الموافق 18 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:50 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:41 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 20 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:41
المدينة – 4:36
الرياض – 4:07
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:58
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:49
المدينة – 6:54
الرياض – 6:26
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:19
المدينة – 8:24
الرياض – 7:56