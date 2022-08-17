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أمطار رعدية على منطقة الجوف حتى هذه الساعة
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محليات

أمطار رعدية على منطقة الجوف حتى هذه الساعة

أمطار رعدية على منطقة الجوف حتى هذه الساعة
٠١:١٩:٢٣ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء أمس الأربعاء، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة الجوف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الأمطار الرعدية والأتربة المثارة مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة: منطقة الجوف – أبو عجرم ـ دومة الجندل ـ سكاكا ـ طبرجل.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة صباحا من صباح اليوم الخميس.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية تدني الرؤية حالة الطقس دومة الجندل منطقة الجوف

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