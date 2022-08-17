أودت بحياة 2400 شخص.. بريطانيا ترصد تعويضات ضخمة لضحايا «فضيحة الدم الملوث»

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنه سيتم دفع تعويضات لآلاف من ضحايا “فضيحة الدم الملوث”، التي أودت بحياة 2400 شخص في سبعينات وثمانينات القرن الماضي في بريطانيا.

وحسب توصيات صدرت في نهاية يوليو عن رئيس لجنة التحقيق العامة في هذه القضية الطويلة؛ سيحصل الضحايا على دفعة أولى قدرها 100 ألف جنيه.

وقال القاضي السابق بريان لانغستاف إن “الالتزام الأخلاقي بالتعويض لا شك فيه” داعيا الحكومة إلى دفع تعويضات فورية من دون انتظار انتهاء التحقيقات.

وأصيب آلاف المرضى بفيروس التهاب الكبد سي والإيدز بعد عمليات نقل دم في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن العشرين.

وجرت عمليات نقل الدم الذي جلب من الولايات المتحدة في منشآت الخدمة الصحية الوطنية (إن إتش إس).

وقررت الحكومة البريطانية في 2017 فتح تحقيق عام لكشف ملابسات هذه المأساة.

وخلص تحقيق سابق في 2009 إلى أن الحكومة كان ينبغي أن تتصرف بسرعة لتعزيز إمدادات الدم المحلية.