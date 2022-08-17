قرار بمنع هذه الشركات من بيع السيارات الجديدة

تواصل- فريق التحرير:

قررت الهيئة العامة للنقل، منع جميع المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، من ممارسة نشاط البيع للسيارات الجديدة.

وشددت الهيئة، على هذه المنشآت أن يقتصر نشاطها في شراء السيارات لغرض التأجير فقط.

جاء ذلك في سياق خطاب الهيئة العامة للنقل رقم «1/44/592» وتاريخ 16 / 1 / 1444، المشار فيه إلى اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، ووسطاء التأجير الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم «1/41/120» و تاريخ 7 / 5 / 1441، و المعدلة بقرار الوزير رقم «114/0» و تاريخ 9 / 8 / 1442 والتي تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات، ونشاط وسيط التأجير في المملكة، حسب الوطن.

كما جاء القرار، إشارةً إلى المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للنقل، والتي نصت على تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل، والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته، وحسن إدارته، وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار.