وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في عدة مدن

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ محلل تنظيمي إداري

ـ مهندس معدات وإلكترونيات

ـ مهندس ميكانيكي

ـ أخصائي فني أول

ـ مهندس مراقبة العمل

ـ أخصائي مزايا وتعويضات

ـ داعم فني أول

ـ مسؤول ثاني / تعقيم الإمدادات

ـ أخصائية تمريض

ـ مساعد أمين مكتبة

ـ أمين مكتبة

ـ مساعد رعاية طفل

ـ مساعد إداري

ـ أستاذ مساعد المعلوماتية الصحية

ـ محاضر في علم التشريح

ـ تقني مختبر أسنان

ـ وغيرها…

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 17 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا