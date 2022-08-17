وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في عدة مدن
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ محلل تنظيمي إداري
ـ مهندس معدات وإلكترونيات
ـ مهندس ميكانيكي
ـ أخصائي فني أول
ـ مهندس مراقبة العمل
ـ أخصائي مزايا وتعويضات
ـ داعم فني أول
ـ مسؤول ثاني / تعقيم الإمدادات
ـ أخصائية تمريض
ـ مساعد أمين مكتبة
ـ أمين مكتبة
ـ مساعد رعاية طفل
ـ مساعد إداري
ـ أستاذ مساعد المعلوماتية الصحية
ـ محاضر في علم التشريح
ـ تقني مختبر أسنان
ـ وغيرها…
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 17 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا