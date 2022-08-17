الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في عدة مدن
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فرص

وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في عدة مدن

وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم الصحية» للعمل في عدة مدن
١١:٥٥:١٦ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ محلل تنظيمي إداري
ـ مهندس معدات وإلكترونيات
ـ مهندس ميكانيكي
ـ أخصائي فني أول
ـ مهندس مراقبة العمل
ـ أخصائي مزايا وتعويضات
ـ داعم فني أول
ـ مسؤول ثاني / تعقيم الإمدادات
ـ أخصائية تمريض
ـ مساعد أمين مكتبة
ـ أمين مكتبة
ـ مساعد رعاية طفل
ـ مساعد إداري
ـ أستاذ مساعد المعلوماتية الصحية
ـ محاضر في علم التشريح
ـ تقني مختبر أسنان
ـ وغيرها…

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 17 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا

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فرص محلل تنظيمي مهندس مكيانيكي وظائف شاغرة

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