معلومات لا تعرفها عن زراعة أشجار الزيتون في المملكة (فيديو)

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أوضح الخبير الزراعي المهندس عبدالله الشقاق أن أشجار الزيتون تنمو في جميع أنواع التربة عدا التربة سيئة الصرف.

وقال الشقاق، في مقطع فيديو نشرته إدارة الإرشاد الزراعي، في “تويتر”، إن أشجار الزيتون، تُزرع في شمال وجنوب غرب المملكة، ولكونها أشجار مستديمة الخضرة فيمكن زراعتها كمصدات رياح.

وتابع عبدالله الشقاق أن أشجار الزيتون تتميز بالتالي:

– هي أشجار شبه استوائية

– أوراقها عريضة ولذلك توصف كمصدات للرياح

– أشجار معمرة يمتد عمرها لأكثر من 1000 عام

– زراعتها اقتصادية وغير مكلفة

– له أصناف مختلفة بعضها ينمو في المناطق الحارة من المملكة

– تشبع التربة بالماء يتسبب في موت أشجار الزيتون

– يفضل زراعتها في منطقة منحدرة إذا كانت التربة طينية

– تنمو أشجار الزيتون في التربة متوسطة الخصوبة.