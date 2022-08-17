الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«بردًا وسلامًا».. الحرائق تحاصر الجزائر وتودي بحياة 26 مواطنًا
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دولي

«بردًا وسلامًا».. الحرائق تحاصر الجزائر وتودي بحياة 26 مواطنًا

«بردًا وسلامًا».. الحرائق تحاصر الجزائر وتودي بحياة 26 مواطنًا
١١:١١:٢٣ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلن وزير الداخلية الجزائري، كمال بولجود، مصرع 26 مواطنًا نتيجة الحرائق التي التي شهدتها عدد من الولايات شرقي البلاد، بينهم 24 في ولاية الطارف، واثنين في سطيف.

وقال الوزير، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقل التليفزيون الرسمي، إن عدد ضحايا الحرائق شرقي البلاد بلغت 26 ضحية، منهم 24 في ولاية الطارف و2 في سطيف، موجها نداءا للمواطنين بضرورة الالتزام الكاملة بتعليمات السلطات المحلية وعدم المغامرة في المسالك الغابية.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر اليوم الأربعاء، عن تسجيل مصالحها 39 حريقا في 14 ولاية عند الساعة الرابعة مساء، بعدما كانت 10 ولايات عند منتصف النهار.

وتم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة، تيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل.

وأصيب 45 شخصا بإصابات خفيفة بولاية سوق أهراس، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق جراء دخان الحريق وتم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية. وتتواصل عمليات الإخماد حيث تدخلت الوحدة الجوية بكل من سكيكدة، الطارف وسوق أهراس.

الكلمات الدلالية:
الجزائر حرائق وفيات ولايات جزائرية

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