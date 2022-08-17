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الفرق بين الأعراض المصاحبة لنقص فيتامين B12 ومضاعفات السكري
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صحة

الفرق بين الأعراض المصاحبة لنقص فيتامين B12 ومضاعفات السكري

الفرق بين الأعراض المصاحبة لنقص فيتامين B12 ومضاعفات السكري
١١:٣٥:١٣ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د.هاني العبدلي استشاري مخ وأعصاب، الفرق بين الأعراض المصاحبة لنقص ڤيتامين B12 ومضاعفات السكري.

وقال العبدلي، عبر حسابه في “تويتر”: “ما أؤكد عليه أن الأعراض المصاحبة لنقص فيتامين B12 والمؤثرة على المخ والأعصاب تتحسن بشكل ممتاز وتزول إذا تم تعديل مستواه في الدم، بعكس مضاعفات مرض السكري.

وأوضح أن تأثيرات السكري، على المخ والأعصاب والذاكرة والشرايين التي يصعب علاجها، وقد يستحيل”.

الكلمات الدلالية:
السكر السكري فيتامين B12 مضاعفات السكري

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