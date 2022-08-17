«سار» تعلن حاجتها لعدد كبير من الموظفين.. المسميات الوظيفية ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

قائد فريق المسار والهياكل.

أخصائي مبيعات خدمات الشحن.

خبير نهائي.

فني مسارات وهياكل.

فني.

مشغل المحطة الطرفية والمساحة.

المشغل الرئيسي.

خبير مسارات المشاريع الضخمة.

مهندس ضمان ومعايير عمليات البنية التحتية.

مضيف الركاب.

مشغل المعدات.

مساعد خدمة الركاب.

وغيرها …

عن الشركة :

الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة بتاريخ 25 ربيع الثاني 1427هـ (2006)، لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية السعودية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها، وتتولى الشركة مسؤوليات تشغيل شبكة الخطوط الحديدية بجميع مرافقها وإدارتها بالكفاءة اللازمة.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).