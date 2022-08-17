بقرار رسمي.. تعرف على المهن التي تتطلب ترخيصًا حرفيًا اعتبارًا من 1 يونيو القادم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن المهن التي تتطلب ترخيصاً حرفياً اعتباراً من 1 يونيو 2023.
وحسب إنفوجراف، نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فجاءت المهن كالتالي:
في مجال غسل وكي وتنظيف الملابس
– عامل تنظيف.
– كي الملابس.
– كواء الملابس بالبخار.
– مشغل غسالات الملابس.
– عامل الغسيل والكي.
في مجال النجارة والحدادة والألمنيوم
– منجد الأثاث.
– نجار الديكور العام.
– نجار الأثاث.
– الحداد.
– نجار الأثاث العام.
– حداد الأبواب المعدنية.
نجار الباب والشباك.
– فني الألمنيوم.
– نجار الجدران والأرضيات.
– فني اللحامات.
– نجار الديكور.
في مجال صيانة السيارات.
– فني الديترات.
– مركب زجاج المركبات.
– ميكانيكي السيارات.
– فني خراطة المحركات.
– فني فحص السيارات،.
– فني صيانة المركبات الخفيفة.
– كهربائي السيارات.
ميكانيكي الفرامل.
– حداد ترميم هياكل المركبات.
– منجد المركبات.
– سمكري أجسام المركبات.
– ميكانيكي مكيف المركبات.
– عامل العزل الحراري.
– دهان المركبات.
– مشحم ومزيت السيارات.
تعرف على المهن التي تتطلب الترخيص الحرفي وذلك ابتداء من ١ يونيو ٢٠٢٣.#أنا_محترف_مرخص_من_بلدي#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/lRy4uu28Vf
— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) August 17, 2022