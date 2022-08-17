الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بقرار رسمي.. تعرف على المهن التي تتطلب ترخيصًا حرفيًا اعتبارًا من 1 يونيو القادم
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محليات

بقرار رسمي.. تعرف على المهن التي تتطلب ترخيصًا حرفيًا اعتبارًا من 1 يونيو القادم

بقرار رسمي.. تعرف على المهن التي تتطلب ترخيصًا حرفيًا اعتبارًا من 1 يونيو القادم
١١:٠٤:٤١ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن المهن التي تتطلب ترخيصاً حرفياً اعتباراً من 1 يونيو 2023.

وحسب إنفوجراف، نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فجاءت المهن كالتالي:

في مجال غسل وكي وتنظيف الملابس

– عامل تنظيف.

– كي الملابس.

– كواء الملابس بالبخار.

– مشغل غسالات الملابس.

– عامل الغسيل والكي.

في مجال النجارة والحدادة والألمنيوم

– منجد الأثاث.

– نجار الديكور العام.

– نجار الأثاث.

– الحداد.

– نجار الأثاث العام.

– حداد الأبواب المعدنية.

نجار الباب والشباك.

– فني الألمنيوم.

– نجار الجدران والأرضيات.

– فني اللحامات.

– نجار الديكور.

في مجال صيانة السيارات.

– فني الديترات.

– مركب زجاج المركبات.

– ميكانيكي السيارات.

– فني خراطة المحركات.

– فني فحص السيارات،.

– فني صيانة المركبات الخفيفة.

– كهربائي السيارات.

ميكانيكي الفرامل.

– حداد ترميم هياكل المركبات.

– منجد المركبات.

– سمكري أجسام المركبات.

– ميكانيكي مكيف المركبات.

– عامل العزل الحراري.

– دهان المركبات.

– مشحم ومزيت السيارات.

 

الكلمات الدلالية:
السعودية ترخيص مهن حرف وزارة الشؤون القروية والإسكان

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