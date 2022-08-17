الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
موجة حر تتسبب في حرمان 5 ملايين صيني من الكهرباء
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منوعات

موجة حر تتسبب في حرمان 5 ملايين صيني من الكهرباء

موجة حر تتسبب في حرمان 5 ملايين صيني من الكهرباء
١٠:١٤:١٨ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تسببت موجة حر شديدة، اليوم الأربعاء، في أزمة في إمدادات الكهرباء أجبرت مصانع على التوقف عن العمل؛ على إثره واجه أكثر من خمسة ملايين شخص جنوب غرب الصين انقطاعا في التيار الكهربائي.

درجات الحرارة تجاوزت في أنحاء مقاطعة سيتشوان 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة ما تسبب في ارتفاع الطلب على أجهزة تكييف الهواء.

وأفادت شركة كهرباء محلية أن مدينة داشو التي يبلغ عدد سكانها 5.4 ملايين نسمة في شمال شرق المقاطعة، ستتلقى إمدادات.

وكشفت مجموعة “داشو إلكتريك باور غروب” أن السكان سيواجهون انقطاعا في الكهرباء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات وقد تمدد الفترة إذا لزم الأمر.

على صعيد متصل؛ اضطرت مصانع في سيتشوان، بما فيها مشروع مشترك مع شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، إلى وقف العمل بعدما قال مسؤولون حكوميون إنهم سيعطون المناطق السكنية أولوية الحصول على الكهرباء.

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