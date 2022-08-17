أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الأربعاء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

«الجوازات» تعلن تحديث إجراءات سفر المواطنين للخارج

أعلنت إدارة الجوازات، تحديث اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، والتي جاءت كالتالي.. المزيد هنا:

عاجل.. إلغاء تأمين السفر على المواطنين المسافرين للخارج

أكد مجلس الضمان الصحي، على إلغاء تأمين السفر على المواطنين المسافرين للخارج.. المزيد هنا:

الموارد البشرية تحسم الأمر بشأن احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع سؤال أحد المواطنين حول حقيقة احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل.. لقراءة التفاصيل اضغط هنا :

توضيح من «هيئة الزكاة» لكل ما يتعلق بالاستيراد الجوي والبري والبحري

وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعريف بكل ما يتعلق بالاستيراد الجوي والبري والبحري من خلال الرحلات التعليمية.. المزيد هنا:

الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي.. المزيد هنا :

بيان عاجل من “السعودية للكهرباء” بشأن سداد الفواتير

حذرت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها من التجاوب مع أي رسائل وهمية تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا:

عاجل.. وزير المالية: صندوق النقد أعلن نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات

قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، إن بيان خبراء صندوق النقد الدولي أبرز المؤشرات الحالية والآفاق.. المزيد هنا:

نقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من جورجيا لاستكمال علاجها بالمملكة

أعلنت سفارة المملكة في جورجيا، أنه تم نقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي إلى المملكة.. المزيد هنا :

إذا ظهرت لك حالة الطلب “مكتمل مع رفض المرفقات”.. حساب المواطن ينصحك بـ 4 خطوات

كشف برنامج حساب المواطن، عن أسباب ظهور حالة الطلب “مكتمل مع رفض المرفقات”.. المزيد هنا:

مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات.. إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص من الإمفيتامين في ميناء جدة

أعلنت الإدارة العامة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص من الإمفيتامين مخبأة.. المزيد هنا :