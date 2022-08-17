مهاجم سلمان رشدي: فوجئت بخبر نجاته

تواصل – وكالات:

أكد هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك مؤخرا، أنه قرأ صفحتين فقط من كتابه “آيات شيطانية”، واعترف بأنه فوجئ بنجاة رشدي.

وقال هادي مطر (24 عاما) وهو أمريكي من أصل لبناني في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة “نيويورك بوست” من خلف القضبان في سجن مقاطعة تشوتاوكوا حيث يتم احتجازه بتهمة الشروع في القتل والاعتداء، إنه قرأ صفحتين من كتاب رشدي المثير للجدل، “لم أقرأ كل الكتاب من الغلاف للغلاف”.

هذا وتعرض سلمان رشدي (75 عاما)، للهجوم على خشبة المسرح في حدث يوم الجمعة حيث كان على وشك إلقاء محاضرة في معهد تشوتوكوا.

وأوضحت الشرطة أنه تعرض للطعن 10 مرات على الأقل وأصيب بتلف في الكبد، وقطع أعصاب في ذراعه وعينه.

يشار إلى أن روايته “آيات شيطانيّة” التي صدرت في العام 1988 أثارت جدلا كبيرا في العالم الإسلامي، واعتبر الكثير من المسلمين أن الرواية مسيئة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.