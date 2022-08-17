الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بعد جفاف أكثر من نصف قرن.. عودة الجريان في عيون ينبع (فيديو متداول)
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محليات

بعد جفاف أكثر من نصف قرن.. عودة الجريان في عيون ينبع (فيديو متداول)

بعد جفاف أكثر من نصف قرن.. عودة الجريان في عيون ينبع (فيديو متداول)
٠٩:٤٥:٢٢ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لجريان عيون ينبع التي كانت قد جفت منذ نصف قرن.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة جريان المياه في عيون ينبع، وكيف جرت المياه في الآبار القديمة، حيث كان الناس في الماضي يستغلونها في سقيا مواشيهم ونخيلهم ومحاصيلهم الزراعية.

يأتي هذا بعد موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة المدينة المنورة قبل أيام .

وعن تاريخ هذه العيون، كان الباحث التاريخي صالح الجهني أوضح أن كلمة ينبع “من نبع ينبع نبعا”، وتعرف ببعض المراجع بالينبوع وسميت بذلك لوفرة الماء بعيونها الجارية التي ظلت تغذي الجزيرة العربية  زراعيًا عبر مئات السنين.

وأكد الجهني أن أول من حفر عيون ينبع هو سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه حيث حفر عيونا بـ”البثنة” و”البغيبغات “، وهما منطقتان زراعيتان معروفتان حتى اليوم بعيون ينبع.

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة امطار جريان عيون عيون ينبع

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