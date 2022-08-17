«شياطين الإنس».. أغرب 8 محاولات لتهريب المخدرات إلى المملكة

تواصل- تقارير:

لا تتوقف المحاولات الخبيثة لتهريب المخدرات إلى المملكة، ورغم الأفكار “الشيطانية” لإدخال هذه السموم القاتلة إلى الوطن إلّا أن رجال الجمارك والأمن سطّروا بطولات فريدة في كشفها وضبطها.

واليوم تمكن رجال مكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة كواحدة من أحدث طرق التهريب الغريبة، حيث تمكنوا من ضبط (2,250,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي، مخبأة في شحنة مماسح أرضيات بحوزة مقيم من الجنسية السورية وبالتنسيق مع الجمارك تم القبض على مستقبلها.

ونرصد في هذا التقرير أغرب الوسائل في التهريب، والتي كشفت عنها عمليات ضبط قامت بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

طقم أسنان

في واحدة من اغرب عمليات إدخال مادة مخدرة ممنوعة إلى الممكلة، تم ضبط 6 غرامات من مادة الأفيون المخدرة محشوة داخل طقم أسنان رجل.

حدثت هذه الواقعة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، لكن رجال الجمارك والأمن نجحوا في كشفها بحرفية عالية.

وتعد هذه محاولة متطورة بعد أن أصبح التهريب داخل البطن حيلة مكشوفة.

أحشاء تيوس ميتة

تعد من أغرب عمليات محاولات تهريب المخدرات، وهي استخدم المهربون عشرات التيوس الميتة في تنفيذ هذا العمل الإجرامي، حيث تمكن رجال الجمارك من ضبط كمية كبيرة من المخدرات مخبأة في أحشاء 204 تيس ميت.

حاملات مصاحف خشبية ومفكرات يومية

ضبط موظفي جمرك الحديثة حبوب مخدرة داخل حاملات مصاحف خشبية.

اكتشف الموظفون أثناء التفتيش مليوني حبة كبتاغون مخدرة داخل هذه الحاملات، كأداة لم يكن يخطر ببال أحد أن تحتوي على “ممنوعات”.

الليمون والبرتقال

من حيل المهربين الغريبة تهريب المخدرات داخل البرتقال والليمون، حيث عملوا على إزالة اللب من الداخل وحشوها عوضاً عن ذلك بـ51 ألف حبة مخدرة.

السمن النباتي

رغم أن العبوات مغلقة بطريقة مصنعية إلا أنها كانت محشوة مخدرات، حيث تم كشف هذه العملية في جمرك الحديثة وضبط 572 ألف حبة كبتاغون.

معتمرون ومهربون!

أثناء عبور معتمرين منفذ حالة عمار الحدودي اشتبه رجال الجمارك بأحدهم، وعند تفتشيه ضبط معه كميات من الخبز والمعجنات بداخلها 52 ألف حبة مخدرة.

فتّش رجال الجمارك الآخرين فعثروا مع معتمر آخر على46 ألف حبة من الكبتاغون، كما عثروا أيضا على آلاف الحبوب داخل علب المشروبات الغازية.

البصل

ومن أغرب تلك الحيل التي ربما لا تخطر على بال أحد، أثارت شكوك رجال الجمارك شحنة بصل وبتقطيع حبات البصل كانت المفاجأة، حيث عثروا بالفعل على أكياسًا بلاستيكية داخل البصل تحتوي على مواد مخدرة.