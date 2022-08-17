الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«منسوبي الصحة» تكشف الجهة المعتمدة لاستحقاق بدل التميز لعام 2022م وما بعده
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صحة

«منسوبي الصحة» تكشف الجهة المعتمدة لاستحقاق بدل التميز لعام 2022م وما بعده

«منسوبي الصحة» تكشف الجهة المعتمدة لاستحقاق بدل التميز لعام 2022م وما بعده
٠٩:٢٥:٣١ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت منسوبو الصحة الجهة المعتمدة لعنصر التطوع لإستحقاق بدل التميز للعام 2022م ومابعده، وهي فقط منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة ولن تقبل أي شهادة خارج هذه المنصة.

كيفية تحديث بيانات منسوبي وزارة الصحة:

من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بالمملكة إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات على العاملين في حالات تجديد بياناتهم أو تحديث رواتبهم.

أتاحت وزارة الصحة في المملكة الفرصة لتحديث معلومات موظفي وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، وفيما يلي خطوات تحديث المعلومات:

  • ادخل على موقع وزارة الصحة.
  • أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • اكتب نموذج التحقق البصري.
  • انقر فوق “التالي”.
  • أدخل البيانات المطلوبة.
  • رقم الإقامة.
  • تاريخ الميلاد.
  • رقم الهاتف المحمول.
  • أدخل رمز التحقق.
  • انقر فوق متابعة الاستفادة.
  • ادخل الرمز الذي أرسل رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول.
  • انقر فوق “التالي”.
  • بعد ذلك، يتم تحديث المعلومات.

كما أصبح من الممكن تحديث معلومات موظف وزارة الصحة في المملكة من خلال البرامج الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد للناس، فضلاً عن الحد من الاكتظاظ.

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