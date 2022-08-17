لا يعلمها الكثيرون.. خاصية خفية في آيفون تعيد إليك آلاف المقاطع والصور

تواصل ـ فريق التحرير:

من المحتمل أنك قد تكون صورت على جهازك الآيفون فيديوهات وتم نسيانها أو حتى تمت عن طريق الخطأ، وقد يكون لدى بعض مستخدمي الهاتف مئات أو آلاف المقاطع المخفية داخل هواتفهم والتي ربما لم يروها قبل ذلك.

وبحسب متخصصون فإن مقاطع الفيديو هذه موجودة بفضل خاصية “لايف فوتو”، أو “الصور الحية”، وهي خاصية يمكن تفعيلها عن التقاط الصور.

وهذه الخاصية الموجودة بجهازك الآيفون هي أداة تساعدك على التقاط اللقطة الأفضل، وذلك بتسجيل 1.5 ثوان قبل وبعد التقاط الصورة؛ كما يمكن دمج هذه المقاطع القصيرة لتكوين فيديو كامل.

وينصح المتخصصون ببتحديد جميع الصور الحية التي تريد استخدامها، والنقر فوق رمز المشاركة الصغير، ثم النقر فوق”حفظ كفيديو.