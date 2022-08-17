«الجوازات» تعلن تحديث إجراءات سفر المواطنين للخارج

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة الجوازات، تحديث اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، والتي جاءت كالتالي:

1- قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

2- أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 شهور عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

3- الهوية الوطنية في ” أبشر- توكلنا” لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة.

4- سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

5- الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية (3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول) فبإمكانه السفر خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمية الآلية.

6 – تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ( يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا).

7- كما أشارت إلى وجوب الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة كالتالي: