الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الجوازات» تعلن تحديث إجراءات سفر المواطنين للخارج
تقني يوضح سبب زيادة أسعار هواتف آيفون 14 نسخة البرو
5 خطوات أسرية تعزز احترام الحياة الزوجية لدى الأبناء
عاجل.. إلغاء تأمين السفر على المواطنين المسافرين للخارج
289 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان
وفاة 157 طفلًا بدولة إفريقية بعد تفشي هذا المرض

محليات

«الجوازات» تعلن تحديث إجراءات سفر المواطنين للخارج

«الجوازات» تعلن تحديث إجراءات سفر المواطنين للخارج
٠٨:٣٨:١٩ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة الجوازات، تحديث اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، والتي جاءت كالتالي:

1- قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

2- أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 شهور عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

3- الهوية الوطنية في ” أبشر- توكلنا” لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة.

4- سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

5- الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية (3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول) فبإمكانه السفر خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمية الآلية.

6 – تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ( يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا).

7- كما أشارت إلى وجوب الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة كالتالي:

الكلمات الدلالية:
إدارة الجوازات الجوازات السفر للخارج تحديث اشتراطات السفر

مواد ذات صلة

المزيد
وكر الإرهابيين بحي الرمال في الرياض محاط بالاستراحات المهجورة

وكر الإرهابيين بحي الرمال في الرياض محاط بالاستراحات المهجورة

منذ 5 سنوات
“العدل” تمنع إصدار صكوك الأراضي والأبنية في المشاعر المقدسة بمكة

“العدل” تمنع إصدار صكوك الأراضي والأبنية في المشاعر المقدسة بمكة

منذ 9 سنوات
توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة واستمرار تأثير العوالق الترابية على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة واستمرار تأثير العوالق الترابية على هذه المناطق

منذ سنة واحدة
توضيح مهم من «الغذاء والدواء» حول طرق الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية

توضيح مهم من «الغذاء والدواء» حول طرق الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية

منذ شهرين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *