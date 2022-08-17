الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تقني يوضح سبب زيادة أسعار هواتف آيفون 14 نسخة البرو
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تقنية

تقني يوضح سبب زيادة أسعار هواتف آيفون 14 نسخة البرو

تقني يوضح سبب زيادة أسعار هواتف آيفون 14 نسخة البرو
٠٨:٣١:٢١ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني فيصل السيف سبب زيادة أسعار هواتف آيفون 14 نسخة البرو مقارنة بالنسخ الأخرى.

وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هواتف آيفون 14 نسخ البرو ستشهد على الأرجح زيادة في الأسعار بمقدار 100 دولار مقارنة بطرازات آيفون 13 Pro “.

وأضاف فيصل السيف، “بينما النسخ العادية ستأتي بنفس السعر. سبب الزيادة هى سعر المكونات المرتفع والخصائص الجديدة المضافة.

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