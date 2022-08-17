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محليات

5 خطوات أسرية تعزز احترام الحياة الزوجية لدى الأبناء

5 خطوات أسرية تعزز احترام الحياة الزوجية لدى الأبناء
٠٨:١٤:١٢ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة، أن احترام الحياة الزوجية والمحافظة على استقرارها، قيم تغرسها الأسرة في نفوس أبنائها مبكراً، من خلال إعلاء القيم التي تنشر المودة وتصون العلاقة بين الزوجين.

وأوضح مجلس شؤون الأسرة، في تغريدة عبر “تويتر”: أنه يمكن تعزيز احترام الحياة الزوجية لدى الأبناء من خلال 5 خطوات كالتالي:

– تنشئة الأبناء على احترام الآخرين

– القدوة الحسنة من الوالدين

– تعريف الأبناء بالتحديات التي تواجههم في الحياة الزوجية

– تشجيع الشباب للالتحاق بدورات تدريب المقبلين على الزواج

– حث الأبناء على مراعاة الاختلافات بين الأزواج

الكلمات الدلالية:
الأبناء الأسرة الحياة الزوجية مجلس شؤون الأسرة

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